Domani a S. Agata incontro aperto a tutti con il Professore Sergio Ulgiati.

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di economia circolare. Ma di cosa si tratta? Quali potrebbero essere le applicazioni concrete per un Comune come Massa Lubrense? Quali le opportunità di crescita e di sviluppo?

A rispondere a queste domande il Professore Sergio Ulgiati, docente di Chimica Ambientale e di Analisi del Ciclo di Vita presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e presso la School of Environment, Università Normale di Pechino.

Invitato dal gruppo Azione in Comune e contagiato dall’entusiasmo di questo nuovo approccio alla vita pubblica, che mira al coinvolgimento di cittadini ed esperti per mettere in campo idee e proposte concrete, il Professore Ulgiati sarà il protagonista di un incontro che si terrà domenica 16 febbraio alle 10.30 presso l’Hotel delle Palme a S. Agata sui due Golfi.

Un’occasione di approfondimento e di crescita aperta a tutti: cittadini, amministratori ed imprese.