Domani a Massaquano il Vico Equense incontra l’Ariano Irpino, assente Limatola

Attesa per l’incontro di domani a Massaquano tra la squadra di Vico Equense e l’Ariano Irpino. Il tecnico vicano Giovanni Ferraro ha sottoposto i suoi ragazzi a lunghe sedute di allenamento per affrontare al meglio la partita che avrà inizio alle 15.00. Tutti i giocatori sono in gran forma e pronti a scendere in campo, tranne Limatola costretto a rimanere fermo per un fastidio al flessore della coscia destra. Anche Di Leva è guarito dall’influenza e domani farà parte della rosa di calciatori. Il tecnico Ferraro avrà, quindi, molti uomini tra cui scegliere chi mandare in campo e quale schema utilizzare. Ma i nomi dei titolari verranno resi noti solo poco prima del fischio di inizio.