Domani il giorno palindromo che tutti aspettano! 02022020

Domani 2 febbraio 2020 è giorno palindromo, pensate che in diecimila anni sono stati solo 366 i giorni palindromi, e negli anni bisestili solo 108. Sotade (III Sec. a.C.) è stato uno dei primi inventori di giochi palindromi che ancora oggi affascinano linguisti e enigmisti, i bar arabi, i seni cinesi , i brevi diverbi, ero malato, idiota l’amore, etc. Alle date palindrome non sono legati cattivi eventi. Al due frabbraio 2020 o meglio la data 02 02 2020 come scrivono gli enigmisti : è corta e non è sadica e non è acida se non è atroce. Insomma pare porti fortuna!

di Luigi De Rosa

Palindromo: Verso, frase, parola o cifra che letta in senso inverso mantiene immutato il significato.