Archiviata la sconfitta della Coppa Campania con la Sangiorgese di mercoledì scorso, il Massa Lubrense si proietta nuovamente verso il campionato e precisamente verso la partita che domani alle 15 disputerà al Cerulli contro la Pompeiana. Un match che di primo acchito potrebbe sembrare facile per la squadra di casa, visto il divario in classifica e di risultati ottenuti finora dalle due compagini ma che, invece, richiede tanta concentrazione e la presenza dei sostenitori pronti ad incitare i giocatori per evitare di sottovalutare le insidie che ogni gara può nascondere.