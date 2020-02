Dichiarata la morte presunta di Antonino Izzo, scomparso misteriosamente nel 1993. La sua auto venne ritrovata a Cava de’ Tirreni

Cava de’ Tirreni. Nel 1993 il 31enne Antonino Izzo, idraulico originario di Campagna, scomparve all’improvviso e di lui in tutti questi anni non si sono avute più notizie. L’uomo all’epoca si recò da solo ad un appuntamento davanti al bar di Battipaglia con un misterioso uomo dal quale aveva ricevuto una telefonata e che si era presentato come un ingegnere chiedendogli di potersi incontrare. Da quell’appuntamento di Izzo si persero le tracce e la sua auto venne ritrovata alcuni giorni dopo a Cava de’ Tirreni davanti alla stazione ferroviaria. Immediatamente partirono le ricerche ma l’uomo sembrava scomparso nel nulla. Ed ora, a distanza di 27 anni, la prima sezione civile di Salerno ha dichiarato la morte presunta di Antonino Izzo.