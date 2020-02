Diamond Princess, quarantena coronavirus. Sorrento TV cercano Marianna Arma, a Positano un messaggio “Tutto ok” . La redazione di Positanonews di Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina è tempestata di messaggi e telefonate, da Mediaset alla RAI ci chiedono numero e contatto di Marianna Arma moglie del Comandante che è del territorio, onde evitare ulteriori telefonate diciamo che non lo sappiamo, ne abbiamo pensato di metterci in contatto con la signora capendo la sua preoccupazione. Se vuole Positanonews è la casa di tutti i marittimi della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, sappiamo che su tutte le navi crociera sono collegati con noi, dalla MSC alla Costa etc, quindi se la famiglia vuole lanciare un messaggio siamo a disposizione come se il giornale fosse casa loro, e lo è in effetti , pure se equipaggio o passeggeri vogliono far sapere qualcosa apriamo ogni spazio per loro ( direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438 )

A bordo della nave ci sono anche persone della costa d’ Amalfi, di Positano, una coetanea in contatto via whatsapp ci ha spiegato che a bordo della nave non sembrano esserci gravi problemi, solo attesa, messaggi sono del tenore “Tutto ok” , insomma la vita continua.

È passata più di una settimana da quando la nave da crociera Diamond Princess, partita per un tragitto di due settimane intorno alle coste giapponesi e cinesi, è in quarantena al largo di Yokohama, in Giappone, perché fra i suoi passeggeri era stata individuata una persona affetta dal nuovo coronavirus (2019-nCoV). Sulla nave ci sono circa 3.700 passeggeri, che potranno scendere soltanto dopo la fine del periodo di incubazione del coronavirus, di circa due settimane: di conseguenza i passeggeri – fra cui anche 35 italiani – dovranno restare a bordo almeno un’altra settimana. Non sono precauzioni prese per eccessiva cautela: nei giorni scorsi fra i passeggeri sono state trovate 136 persone infette dal coronavirus, che sono state rapidamente fatte sbarcare e ricoverate negli ospedali locali.

I passeggeri che sono in grado di comunicare con l’esterno stanno raccontando come si vive a bordo della nave. Quelli rimasti a bordo sono tenuti a restare nelle proprie cabine – possono uscire per un’ora e mezza sul ponte solo una volta ogni due giorni, con precedenza a chi ha una cabina senza finestre – e a provarsi la febbre ogni quattro ore. Nei giorni scorsi l’equipaggio ha anche distribuito puzzle e giochi da tavolo ai passeggeri. Eppure, «molti di loro stanno nervosamente ripercorrendo le cose che hanno fatto sulla nave prima della quarantena, sperando di non essere stati a contatto con la persona sbagliata», scrive il New York Times.

Sembra che i passeggeri ricevano informazioni piuttosto dettagliate su quello che succede a bordo: una passeggera italiana sta raccontando la vita sulla nave sul suo profilo Facebook e ha spiegato che il comandante, un uomo italiano di 45 anni, «è davvero professionale e rassicurante, ci tiene sempre informati su tutto ciò che succede». Gli italiani, in particolare, «sono stati contattati “di persona personalmente” dal console italiano a Tokyo, che si è voluto assicurare della nostra salute, ci ha fornito di un numero di telefono da usare in caso di domande, chiarificazione e bisogno».