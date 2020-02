Diamond Princess 335 contagiati Coronavirus. Sorrento in ansia, forse rimpatrio

Un vero e proprio incubo la crociera sulla nave Diamond Princess che forse finirà a breve, si spera nel rimpatrio a Sorrento, di dove è originario comandante, ma anche dalla Penisola Sorrentina e Positano in costa d’Amalfi ci sono membri dell’equipaggio. Sono 355 i contagiati dal Coronavirus tra le persone a bordo della Diamond Princess la nave in quarantena dallo scorso 5 febbraio nel porto di Yokohama in Giappone. Sull’unità da crociera anche 35 italiani dei quali 10 sono passeggeri ed altri 25 membri dell’equipaggio. Tra di loro anche il comandante Gennaro Arma della costiera sorrentina. A quanto risulta da fonti diplomatiche nessuno dei nostri connazionali avrebbe contratto il virus.

Nel frattempo le autorità studiano un possibile volo per rimpatriare gli italiani bloccati come passeggeri a bordo della nave da crociera. Secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, la questione è stata trattata in un incontro tra il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “L’Unità di crisi – ha spiegato il responsabile della Farnesina – sta sentendo tutti gli italiani a bordo della Diamond Princess. Valuteremo tutte le possibilità ed eventuali azioni da intraprendere per proteggere i nostri connazionali”.