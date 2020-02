E’ della penisola sorrentina il comandante della nave “Diamond Princess”, in quarantena per la presenza di 20 persone contagiate dal Coronavirus

A bordo della nave “Diamond Princess”, posta in quarantena dalle autorità giapponesi nel porto di Yokohama perché venti persone a bordo sono state contagiate da Coronavirus. Ed il comandante della nave, Gennaro Arma, proviene dalla penisola sorrentina. La moglie Marianna ha dichiarato di essere ovviamente, insieme agli altri familiari, in ansia per la situazione ma al contempo serena, rassicurata anche dai contatti telefonici con il marito. Sulla nave ci sono 35 italiani di cui 25 sono membri dell’equipaggio, ma nessuno di essi risulta affetto da Coronavirus.