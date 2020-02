Dall’Immunità Covid19 a quella della Sindrome da Turismo Compulsivo: Un’Opportunita’ da cogliere al volo!

Secondo una statistica elaborata da un sito specializzato, sono stati quasi 2 milioni gli italiani che hanno annullato i loro viaggi, in programma ovunque, nei prossimi 3 mesi.

Il ciclone coronavirus tuttavia sta spazzando via prevalentemente, quei famigerati flussi turistici mordi e fuggi, provenienti maggiormente dall’Asia, ed in generale quelli nazionali ed europei, delle gite di scolaresche e comitive in bus.