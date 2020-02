Dalla penisola sorrentina alla Spagna: la cucina italiana all’estero con Agostino

Italia – Spagna, non si parla di calcio, bensì riportiamo l’attenzione su Agostino La Ragione, il vicano trasferitosi in Spagna per aprire un ristorante italiano.

È risaputo come la cucina italiana sia realmente apprezzata nel mondo ed è proprio questo il grande obiettivo di questo “progetto all’italiana” del nostro ristoratore che, con la sua pizzeria-trattoria ( pizzerìa-meson ) “La Rachola” sta facendo conoscere la nostra tradizione culinaria, precisamente nella regione Murcia.

“La Rachola” nasce su un’idea originale, bravura, impegno e sostegno. Partito da Vico Equense, vuole realizzare il suo sogno culinario, crea un menù con l’aiuto dei suoi figli e della moglie, mettendo qualche idea su carta, pentole e utensili della sua cucina domestica riempiono scatole e scatole, alcuni abiti da lavoro messi in una valigia, un biglietto solo andata e tanti sogni. “Bisogna superare i problemi iniziali, le paure e il tanto lavoro per farsi conoscere”, queste sono le parole che emergono riguardo le sensazioni sull’inizio di questa avventura, ma è una grande emozione e soddisfazione raccogliere i commenti e le recensioni di clienti soddisfatti che attenuano quella sensazione di preoccupazione e portano invece la consapevolezza di essere apprezzati.

“La migliore pizza che io abbia mai mangiato” ; “ Pizze originali e molto gustose” ; “Cucina creativa […] lo chef è molto simpatico” ; “Il pane è molto buono e anche gli antipasti e i dolci sono gustosi”. Questi sono solo alcuni dei commenti raccolti dai clienti e da chi ha provato la sua cucina e ne è stato davvero colpito. D’altronde è risaputo che, la cucina italiana ha sempre avuto un qualcosa in più, ci distingue e caratterizza fortemente.

“La Rachola” presenta un menú a base di pasta fresca, pasta di Gragnano, secondi piatti, pizze e dolci tipici, menù fissi per un pasto veloce fuori casa, offerte dedicate ai più giovani, sorteggi sulle pagine ufficiali per invitare sempre nuove persone a provare. Il pezzo forte dell’attività risulta essere soprattutto il pane sfornato ogni mattina che viene esposto sul bancone e anche colazioni e aperitivi. Un progetto completo, dalla mattina con la prima colazione fino ad arrivare alla sera e che per ogni festività presenta menù dedicati, con grafica, prezzi e portate.

Varietà di bruschette con pomodoro o avocado, primi piatti di mare e base di carne, pizze classiche e fantasiose, insomma, una cucina che rispecchia i gusti più vari, che ospita eventi, feste e ricorrenze con quel tocco di originalità che distingue il nostro chef come unico italiano in tutta Cartagena.