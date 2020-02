Dal Ministero un decalogo per evitare la diffusione del Coronavirus (che si trasmette anche senza sintomi).

Di recente sono stati pubblicati, sul New England Journal of Medicine vari studi dai quali si evidenzia che tutti i virologi sono concordi nel sostenere la possibilità di una trasmissione del coronavirus anche senza sintomi. La stessa rivista ha pubblicato uno studio cinese che indica come la quantità di coronavirus presente nel naso e nella gola delle persone asintomatiche può raggiungere livelli paragonabili a quelli dei malati con sintomi. Sotto tale aspetto il Ministero della Salute , in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, e l’adesione degli Ordini professionali medici, delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni, ha diffuso un decalogo, dal quale si evidenzia il modo come si trasmette il famigerato virus, che è sempre bene riproporre:

1 – Lavarsi spesso le mani.

2 – Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3 – Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

4 – Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

5 – Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

6 – Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

7 – Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si e tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

8 – Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o aver assistito a persone malate.

9 – I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

10 – Gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus.