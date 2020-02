Curati da tutti i virus, vieni in Costiera amalfitana. Nasce un gruppo su Facebook L’emergenza Coronavirus sta coinvolgendo l’Italia intera ma in Costa d’ Amalfi nasce un bel gruppo positivo…

Questo è uno degli obiettivi del gruppo Facebook “Curati da tutti i virus, vieni in Costiera Amalfitana”.

“Questo gruppo è stato creato per rendere visibile al mondo intero che qui non ci sono problemi e che il coronavirus non è pericoloso. Si chiede a tutti i cittadini (albergatori, ristoranti,costruttori ecc.) di lanciare un messaggio scrivendo oppure postando dei video della nostra amata costiera. Uniti ce la possiamo fare a far cambiare idea alle persone che stanno cancellando o che hanno già cancellato la loro vacanza in Costiera Amalfitana, facendogli capire cosa si perdono”.

Un modo per mostrare non solo le infinite bellezze di questo angolo di paradiso ma anche per spingere i turisti a scegliere proprio la Divina per le proprie vacanze.

Foto Carmela Fusco