Cristoforo Trapani compleanno al Lunasia con Gennarino Esposito , poi premiato a New York per “Avvocato Gourmet”

Da Piano di Sorrento e Vico Equense nel golfo di Sorrento alla Versilia, una magnifica esperienza tra Viareggio e Forte dei Marmi tra hotel Relais&Chateaux e stelle michelin, tra lusso e sapori della tradizione in un magico scorcio della Toscana, tra l’hotel Byron di Forte dei Marmi e l’hotel Plaza di Viareggio, due hotel a cinque stelle che ospitano al loro interno due ristoranti stellati, rispettivamente “La Magnolia”, guidato dallo chef Cristoforo Trapani e il “Lunasia” con lo chef Luca Landi dove si sono ritrovati i due con Gennarino Esposito stellato faro di Seiano di Vico Equense. Enogastronautanews di Positanonews da doppi auguri a Trapani, per il suo compleanno e per il premio “Avvocato Gourmet” a New York che lo ha visto premiato dopo don Alfonso Iaccarino di Sant’Agata di Massa Lubrense. Per lo chef carottese davvero un gran risultato prestigioso succedere al primo chef stellato della Campania . La consegna del premio ci sarà a fine febbraio per il “Festival of Italian Cousine” fra il “Strega Restaurant” di Danilo Mangillo dove ci sarà il premio il 23 febbraio e poi il ristorant e “Lago ” di New York , per Trapani davvero un inizio d’anno straordinario