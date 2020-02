Costiera Amalfitana. Premio Cultura Vietri consegnato a giovani laureati e diplomati: con un panino e una fetta di torta si è conclusa ai Salesiani di Vietri la festività di San Giovanni Bosco, in allegria e con semplicità. Si è svolta in tale occasione la cerimonia di premiazione delle benemerenze scolastiche e universitarie ai giovani vietresi che hanno ottenuto il massimo dei voti nell’anno 2019. Il premio è stato indetto dall’unione ex-allievi di Don Bosco e la cerimonia di premiazione è stata presentata dal presidente Cesare Marciano e dal Vescovo S.E. Orazio Soricelli che ha celebrato la Santa Messa precedente. Cinque sono stati i giovani meritevoli in questa edizione del premio: Laura D’Amore, Simone De Santis Laurea in Medicina e Chirurgia, Antonietta Masullo laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione, Francesco Avallone Liceo Scientifico, Rosa Giordano Liceo Psico Pedagogico e delle Scienze Umane. Il premio simbolico è consistito in una maiolica realizzata dalla ceramica Artemika di Enza D’Arienzo con raffigurato un asinello simbolo internazionale della ceramica di Vietri nonché immagine ricorrente in tanti episodi del Cristianesimo basti pensare all’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la fuga in Egitto o nel riscaldare il bambinello Gesù. Il Vescovo scherzosamente ha ricordato che la figura dell’asinello non è sempre accostata agli studenti meritevoli ma ha lodato l’iniziativa, la testimonianza di questi giovani e il loro impegno negli studi. Don Bosco amava indistintamente tutti i giovani e sosteneva che “nessuna predica vale più del buon esempio”.