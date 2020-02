Costiera Amalfitana. Perché è vittima di se stessa

Le lettere al Corrmezz, risponde il direttore Enzo d’Errico sul Corriere della Sera

Caro direttore, mentre in tutto il mondo si stabilisce di limitare l’uso dell’auto, in costa d’Amalfi siamo sottoposti ad un dibattito sulla possibilità di realizzare tre nuove gallerie. Tre trafori nel paesaggio, già patrimonio Unesco dal 1997, tra Maiori e Minori, ad Amalfi e a Positano. Pur sospettando che si tratti solo di uno spot elettorale, credo che dovrebbero montare le proteste dei cittadini. Ma non accade. La moltiplicazione delle “case-vacanze” che allontana residenti e artigiani, la privatizzazione degli spazi pubblici, la realizzazione di parcheggi interrati sono cambiali che andranno riscosse. La Costiera è preziosa in quanto difficilmente raggiungibile. É questa complessità orografica il suo valore aggiunto. In Costiera dovrebbe arrivare solo chi è intenzionato a rispettarla. Gli altri vanno scoraggiati. E gli amministratori scriteriati andrebbero rimossi. Christian De Iuliis

Caro De Iuliis, come potrei non essere d’accordo con lei? Purtroppo, però, parliamo di un problema che si trascina da tempo immemorabile. Ricordo che oltre un decennio fa, in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, lo scempio ambientale di quei luoghi venne stigmatizzato in modo terribilmente efficace da Ernesto Galli della Loggia. Risultato: da allora niente è cambiato, anzi casomai la situazione è peggiorata. I pullman giganteschi, carichi di turisti mordi e fuggi, continuano indisturbati a percorrere strade che, in alcuni tratti, contengono a stento il passaggio incrociato di due vetture, provocando così ingorghi pazzeschi. Ma, amando e frequentando da quarant’anni e più la Costiera Amalfitana, devo anche aggiungere che la colpa non va addebitata esclusivamente agli amministratori locali. C’è una responsabilità di tanti cittadini dediti più al guadagno facile (talvolta ai confini con la speculazione) che alla salvaguardia dei luoghi. Sia chiaro, nessuno intende fare di Amalfi, Positano o Ravello mete per «happy few», tuttavia è necessario, a partire dagli operatori turistici, far crescere la coscienza che quelle meraviglie non sono giacimenti petroliferi da sfruttare fino all’ultima goccia, ma tesori da custodire gelosamente per le future generazioni. Di tutto il mondo.