Costiera amalfitana. Ordinanza coronavirus. Annullato il carnevale di Cetara, in forse quello di Maiori

Costiera amalfitana. Ordinanza coronavirus. Annullato il carnevale di Cetara che era previsto per sabato e domenica prossimi, mente resta ancora in forse quello di Maiori. Quest’ultima città della costiera amalfitana, infatti, non ha ancora comunicato nulla in merito. La decisione di Cetara è stata preso nell’osservanza dell’Ordinanza della Regione Campania che vieta tutte le manifestazioni. Tutti gli altri comuni della costiera amalfitana e della Campania hanno annullato ogni evento previsto.