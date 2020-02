Costiera amalfitana. Ordinanza coronavirus. Annullato il carnevale di Cetara e Maiori

Costiera amalfitana. Ordinanza coronavirus. Annullato il carnevale di Cetara e di Maiori previsto per sabato e domenica prossimi. I provvedimenti sono stati presi in ottemperanza alle ordinanze n.1 e n. 4 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, che prevedono misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, e in seguito alle determinazioni assunte nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questa mattina presso la Prefettura di Salerno. Anche tutti gli altri comuni della costiera amalfitana e della Campania hanno annullato ogni evento previsto.