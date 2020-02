In costiera amalfitana nessuna misura di prevenzione contro il Coronavirus. Le parole di un medico dell’ospedale di Castiglione di Ravello

La paura per i possibili rischi di contagio da Coronavirus fa parte oramai della quotidianità. E’ inutile negare che le località turistiche sono comunque ad alto rischio vista la presenza di numerosi ospiti provenienti da varie parti del mondo. Come più volte sottolineato dagli esperti non bisogna cadere nella psicosi ma chiaramente bisogna essere comunque cauti ed usare le dovute precauzioni. A questo proposito non si può sottovalutare l’importanza dell’adozione di misure di prevenzione anche in costiera amalfitana, dove già in questo periodo i turisti sono presenti e continueranno ad aumentare velocemente con l’avvicinarsi della primavera. Ma fino ad ora nessuna misura preventiva è stata adottata. Sull’argomento abbiamo sentito un medico dell’Ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello il quale ha sottolineato come, ad un mese dalla diffusione del Coronavirus, nessuno dei vertici aziendali sia venuto a verificare i percorsi e le misure precauzionali da adottare al Costa d’Amalfi dove tutti i percorsi “studiati” di fatto non sono applicabili: manca il triage, mancano i vigilantes, etc. Nonostante la richiesta di un sopralluogo, ad oggi non si è visto nessuno.