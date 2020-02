Costiera Amalfitana. L’onorevole Adinolfi sulla Divina: difficile realizzazione delle gallerie

Isabella Adinolfi, di Nocera Inferiore, è una politica e insegnante italiana. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, ha lavorato in ditte private e come insegnante di materie letterarie nelle scuole medie e superiori.

L’onorevole Adinolfi dice la sua in ambito viabilità e dissesto idrogeologico, problematiche che da anni attanagliano la Divina Costiera.

“Raggiungere la Costiera Amalfitana è ormai un’impresa titanica e lo sarà ancora di più con l’arrivo della stagione estiva quando i flussi turistici si moltiplicheranno. La strada statale Amalfitana è una gincana, tra restringimenti e sensi unici alternati, a causa degli ultimi eventi franosi, e il Valico di Chiunzi, strada di non secondaria importanza per raggiungere i luoghi della Divina e non solo, è un campo minato da crateri nell’asfalto, dove con cadenza quotidiana chi la percorre rischia di lasciarci qualche pezzo di automobile. Leggo di progetti – prosegue l’onorevole -, di gallerie, di protocolli d’intesa sulla mobilità sostenibile, che rappresentano indubbiamente delle progettualità perseguibili, ma sicuramente di non facile e immediata realizzazione. Ecco perché occorre un piano di gestione e di cura del territorio dal dissesto idrogeologico, fatto anche di manutenzione quotidiana, quella che purtroppo molto spesso manca e che rappresenta la prima causa dei fenomeni franosi quando si verificano degli accadimenti atmosferici eccezionali”.