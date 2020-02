Costiera amalfitana. La storia di San Valentino più bella è a Positano

Da Giovedì 23 Gennaio ore 20.00 su LIRA TV va in onda ogni settimana la quinta edizione di “2 cuori e 1 bouquet”, il format diretto e condotto da Chiara D’Amico che racconta le più incredibili storie d’amore campane.

Storie VERE e appassionanti che in ben 8 puntate ci aiuteranno a riflettere sui mille modi di esprimere i sentimenti ai nostri giorni, sulla forza dell’amore e sul valore della famiglia.

La puntata più bella è a Positano, in Costiera Amalfitana, dove Annamaria e Baldo raccontano la loro esperienza di coppia con figlia diversamente abile. Una storia che ricade proprio in questo periodo di San Valentino, la festa degli innamorati, ad evidenziare l’amore che li unisce in matrimonio ed alla famiglia. Importante anche il contributo che danno al mondo dei diversamente abili, per supportare la loro battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche in costiera.

Servizio di Chiara d’Amico. Info e puntate su www.chiaradamico.com