La Statale Amalfitana è un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Viaggiando sulla Statale 163 è impossibile non imbattersi nei tantissimi cantieri che sono stati messi su per lavori che, nella maggior parte dei casi, riguardano messa in sicurezza dei costoni rocciosi.

Passando per Maiori, fino a Positano e Praiano, la situazione è davvero complicata: sono molteplici anche i semafori mobili posti proprio nei pressi dei cantieri. Una situazione preoccupante visto che ci troviamo a metà febbraio e non sembra che il tutto possa essere risolto in brevissimo tempo.

Quali sono i rischi? I rischi sono legati sicuramente al discorso turismo. Come sappiamo, infatti, già con l’arrivo della primavera i territori della Divina vengono invasi dai visitatori e si ripresenta prepotente il problema viabilità. Se già ogni anno bisogna far fronte a diversi mesi di disagi, pensate a cosa possa accadere con tutti questi cantieri che invadono la Statale Amalfitana; senza voler essere pessimisti o allarmisti, potrebbero verificarsi giornate “tragiche” sotto il punto di vista del traffico.

Alcuni lavori sono già stati ultimati, come ad esempio quelli in zona Madonnina, tra Piano di Sorrento e Positano, ma tanti altri sono ancora in corso, come ad esempio quello a Positano, zona Laurito.

E’ notizia di alcuni giorni fa che sia stato affidato l’appalto per i lavori di stabilizzazione dei costoni rocciosi sulla statale Amalfitana: se ne occuperà l’ANAS. Complessivamente si tratta di lavori del valore di quasi 6 milioni di euro e interesseranno il territorio comunale di comunale di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano. Presto, quindi, altri cantieri?