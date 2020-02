Costiera amalfitana, galleria Maiori – Minori: ecco il servizio di TGR Campania

Il progetto della prima galleria tra Maiori e Minori, presentato in anteprima ai cosiddetti “contigui”, costerà 9 milioni di euro e prevede la realizzazione di un tunnel artificiale di ca. 400 mt da Maiori (imbocco area Apicella) a Minori (sbocco ex-deposito carburanti).

A partire da tale punto si prevede la creazione di uno snodo stradale in sopraelevazione, che figurativamente oserò chiamare “serpentone”, per il riallacciamento all’attuale statale SS163. Per l’instradamento pedonale da e per Maiori è prevista invece una cosiddetta “tangenziale suppletiva” accollata al serpentone, destinato invece esclusivamente alla circolazione stradale.

Due interventi fondamentali per la sicurezza, lo sviluppo, la viabilità e la salvaguardia ambientale e idrogeologica del nostro territorio:

1) InterventoS.S. 163 Amalfitana Variante tra gli abitati di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo.

2)Affidamento in Finanza di Progetto” Strada di collegamento della viabilità interna con la S.S. 163 Amalfitana Km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali.