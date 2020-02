Costiera amalfitana. Crolla un albero in strada: paura sulla statale a Minori

I cittadini di Minori, in Costiera amalfitana, hanno visto le luci dell’alba con un disastro sulla statale 163 “amalfitana”, dove un albero di notevoli dimensioni si è abbattuto in strada ostacolando la circolazione.

Intervenuti prontamente i carabinieri e vigili del fuoco di Maiori, per rimuovere in tutta sicurezza il grosso vegetale che occupava l’intera carreggiata. L’intervento si è concluso circa due ore fa.

Fortunatamente stavolta non sono stati registrati danni a persone, animali o cose, ma auspichiamo in un intervento di messa in sicurezza proprio per evitare che si verifichi un’altra catastrofe del genere che possa far del male a qualcuno.

Foto di repertorio non correlata alla notizia