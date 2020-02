Costiera Amalfitana, coronavirus: il Comune di Scala annulla il party di Carnevale

Il Comune di Scala ha deciso di annullare il party di Carnevale che era previsto per questo pomeriggio. Ad annunciarlo, pochi minuti fa, la stessa amministrazione. Il motivo principale ruota attorno alla vicenda del caso di presunto Coronavirus: come abbiamo riportato, il dott. Rodolfo Punzi Capo Compartimento dell’ U.O.C. Malattie Infettive dell’ Ospedale Cutugno di Napoli ha comunicato che l’esito del test per presunto contagio di Coronavirus sarà pronto e comunicato tra le ore 15 e le 16 di oggi.

Ecco il comunicato del Comune di Scala. “Visto il protrarsi dell’ attesa dell’esito del test per presunto contagi o coronavirus, il Comune di Scala e l’ Associazione ANSPI comunicano che il Party di Carnevale in programma per questo pomeriggio alle ore 16 presso la Palestra Comunale, è stato sospeso in via precauzionale. Salvo cambiamenti, l’appuntamento rimane confermato per martedì 25 febbraio”.

Cresce la paura in Costiera Amalfitana, quindi. La paura principale è che si possa arrivare alla stessa situazione dei Comuni lombardi: non bisogna generare, però, panico. Prudenza sì: le cose saranno più chiare dopo l’esito degli esami.