Costa d’Amalfi. Tramonti ospita il primo incontro antiviolenza e sulla parità di genere

“Diversi, ma in fondo uguali” per sensibilizzazione

Il Piano di Zona Ambito S2, informa che nell’ambito del progetto “Diversi, ma in fondo uguali” di sensibilizzazione alla non violenza ed alla parità di genere, promosso attraverso il Centro antiviolenza presente in Costiera amalfitana, si è svolto il primo incontro rivolto alle classi V delle dell’I.C. di Tramonti.

A seguire analoga iniziativa riguarderà l’I.C. di Vietri – Cetara che ha aderito al progetto.

L’iniziativa con gli studenti mira a diffondere la cultura di genere ed a valorizzare le differenze.

La scuola è un luogo di primaria importanza nella formazione dell’identità di genere e della personalità dei ragazzi, per questo è importante che i docenti intervengano attivamente nella realizzazione di percorsi di educazione all’identità e alle relazioni di genere.

Educando le nuove generazioni alla valorizzazione delle differenze di genere e della parità sulla possibilità di espressione e di realizzazione personale, si può arrivare finalmente ad uno svolta definitiva e quanto mai necessaria.

L’emergenza sociale della violenza contro le donne è diventata infatti un’emergenza educativa di fronte alla quale la scuola è chiamata ad essere parte attiva.