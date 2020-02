Costa d’Amalfi. Nasce gruppo ENPA a Positano. Una bella notizia per i nostri amici

Positano, Costiera amalfitana. Una bellissima notizia questa mattina per i nostri amici animali. Un gruppo di volontari animati dal grande amore per gli animali, da sempre seguiti da Positanonews, amici di cani e gatti. Conoscono la realtà del territorio e non vedono l’ora di iniziare a lottare per migliorare la vita di tanti animali: l’Ente Nazionale Protezione Animali ha ora un gruppo in più a Positano in Costa d’Amalfi.

Questa mattina, una delegazione del nuovo Gruppo Enpa Positano, insieme al presidente dell’Enpa Costa d’Amalfi Benedetto Amato, é stata ricevuta dal sindaco, al fine di rendersi disponibile nello spirito del volontariato, a gestire e programmare interventi concreti sul territorio: arginamento del fenomeno del randagismo felino con una campagna di sterilizzazioni in sinergia con l’Asl e veterinari privati convenzionati, ma anche promozione culturale e sociale di sensibilizzazione verso le buone pratiche di convivenza con gli animali d’affezione nel rispetto del territorio e dell’ambiente.

In armonia con gli enti locali ( Comune, Asl ) e il mondo dell’associazionismo locale, si vogliono programmare una serie di interventi mirati, primo fra tutti la redazione di un regolamento comunale in materia di animali d’affezione, in ottemperanza della legge Regionale nr 3 dell’aprile 2019, già recepita ad horas da fior di comuni italiani.

Il sindaco Michele de Lucia, ha dato la piena disponibilità a fare tutto quanto sia necessario per agevolare il proseguimento delle attività di questa nuova realtà che non definirei solo “animalista” quanto più di “cittadinanza consapevole”.

Una buona notizia sul fronte animalismo. Il neonato gruppo di donne e uomini è già al lavoro: l’Enpa è la più antica e importante associazione che si occupa della protezione degli animali operante in Italia: forse non tutti sanno che è stata fondata nel lontano 1871 da Giuseppe Garibaldi e tuttora svolge la sua attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli animali. E’ una Onlus che non riceve nessun finanziamento: i suoi membri operano a titolo esclusivamente volontario e solo grazie all’aiuto di chi condivide le sue finalità.

Il nuovo gruppo Enpa, così come tutti ipresenti sul territorio italiano, si occuperà di promuovere tutte le attività in favore e difesa degli animali, come la chippatura, le sterilizzazioni, risolvere e intervenire in situazioni critiche e complicate. Non è facile: sul fronte animali la situazione è critica, non è per niente semplice agire là dove l’abbandono è una pratica quotidiana e manca una vera e propria cultura del rispetto dell’animale.

“Sappiamo bene cosa significa avere a che fare con gli animali, ce ne occupiamo quotidianamente in mezzo a mille e una difficoltà: abbandoni continui, randagismo, malattie. Serviva proprio la costituzione di un nuovo gruppo, agile e reattiva e con buona conoscenza dei problemi e della realtà nella quale andrà ad operare”.

L’Ente agirà in collaborazione con tutte le associazioni animaliste e protezioniste del territorio, con le Asl, la Regione e i Comuni per la protezione di tutte le specie animali.