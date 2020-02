Il Costa d’Amalfi cala il poker con la Polisportiva Lioni e torna alla vittoria nel turno infrasettimanale del Campionato regionale di Eccellenza, Girone B: una vittoria che mancava da quasi tre settimane a biancazzurri di mister Osvaldo Ferrullo.

Al Costa d’Amalfi bastano 45 minuti per regolare la Pol. Lioni, infatti gli uomini di mister Ferullo chiudono la prima frazione sul 3 a 0, regalando spettacolo e concretezza.

La gara peró era iniziata con un sostanziale equilibrio, e con ritmi molto bassi, poi con il passare dei minuti i costieri cominciano a prendere campo e sciolinare un buon calcio.

Il vantaggio arriva al 32º, grazie ad un eurogol di Iommazzo che, dopo uno scambio con Catalano, converge al centro e lascia partire un missile di rara bellezza che si stampa all’incrocio dei pali.

Dopo qualche minuto i costieri raddoppiano: De Angelis si conquista un calcio di rigore che Lettieri non sbaglia.

Il Lioni viene letteralmente tramortito dall’uno due, e i biancazzurri ne approfittano per realizzare anche la terza rete: contropiede fulmineo condotto da Lettieri, palla a De Angelis che incrocia sul secondo palo non lasciando scampo ad Imbimbo.

Gli ospiti perdono la testa, e a tre minuti dall’intervallo Perillo e Calabrese si fanno cacciare fuori, il primo per una scorrettezza a palla lontana ed il secondo per le forti proteste.

Nella ripresa i costieri abbassano i ritmi, forti anche del doppio vantaggio numerico, badando a gestire le forze.

Al 77esimo arriva anche il poker: Nappo, entrato da appena un minuto, ribadisce in rete una conclusione di Iommazzo, respinta da Imbimbo.

Rete all’esordio per il giovanissimo classe 2001.

Nel recupero il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti, e Castellano dagli undici metri fissa il punteggio sul 4 a 1.

Tutto facile, quindi, per i costieri, che hanno gestito bene la gara, portando a casa tre punti importantissimi.

Ora peró è tempo di pensare al prossimo turno, infatti domenica si va ad Ariano per una trasferta davvero complicata contro una squadra in ottima salute.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

25ª giornata

COSTA D’AMALFI – POL. LIONI 4-1

32º Iommazzo – 37º Lettieri (rig) – 41º De Angelis – 77º Nappo – 90º Castellano (rig)

COSTA D’AMALFI

Napoli, De Martino, Iommazzo, Senatore (84º Reale), Asciuti, Mansi, Catalano (71º Bovino), Lettieri, Ferrara (76º Nappo), Apicella (84º Criscuoli), De Angelis (85º Caso).

All. Ferullo

(a disp. Della Spada, Nappo, Pisapia, Caso, Criscuoli, Vallefuoco, Reale, Lambiase, Bovino)

POL. LIONI

Imbimbo, Sciretta, De Simone, Coppola, Bravoco, Forino (29º Perillo), Patrone (69º De Cillis), Caffaro, Santosuosso, Todino (45º Castellano), Calabrese.

All. Sicuranza

(a disp. Rafaniello, De Cillis, Apuzzo, De Falco, Cetrulo, Esposito, Castellano, Lardieri, Perillo)

Ammoniti: nessuno

Angoli: 6-1 Costa d’Amalfi

Recupero: 4’ – 1’

Note: espulsi al 43esimo Perillo e Calabrese per scorrettezze il primo e proteste il secondo.

