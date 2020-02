Costa d/’Amalfi , il male dell’anno : la peste corona

Ravello , Costiera Amalfitana Riceviamo e pubblichiamo..E se la smettessimo un pò tutti con questi allarmismi esasperanti, con questi pseudo saggi che dal pulpito della stupidaggine fanno proclami e tanto altro di dannoso?

Come diceva il grande GINETTACCIO: ‘l’è tuttro sbagliato, l’è tutto da rifare

I grandi soloni responsabili della Sanità non si accorgono che al plesso nostrano, l’ospedale Costa d’Amalfi, mancano persino i tamponi, come mancano le stecchette per sostenere un arto in attesa di una ingessatura e l’arto viene sostenuto con dei pezzi di cartone rattoppati , e così via

Se gli organi di stampa locale, al posto di mettere tutto sottosopra riuscissero ad avere un contegno silenzioso . Penso che gli operatori turistici nostrani che operano anche in questo mese non possono negare di aver avuto delle cancellazioni non di stranieri ma di italiani..

Ndr : Capiamo lo stato d’animo, ma è inevitabile parlarne