CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI E ACCOMPAGNATORI TURISTICI IN COSTA D’AMALFI

Le sentinelle della Costiera? Saranno i cittadini del territorio. Anche albergatori ed operatori turistici a lezione di educazione ambientale per conoscere meglio il territorio e la sua fragilità, che allo stesso tempo è anche risorsa.

Sommariva: “Con il corso nascerà il gruppo di Sentinelle che attraverso l’app Junker potrà segnalare, in tempo reale, l’eventuale presenza di mini – discariche, abbandono di rifiuti e problemi di dissesto idrogeologico, il tutto in rete con Distretto Turistico, Comuni, Ente Parco Monti Lattari, Area Marina Protetta Punta Campanella, Enti territoriali”.

Si inizia Lunedì 2 Marzo – Ore 15.00 – Centro Culturale “Andrea Pane”, Praiano – Costiera Amalfitana. Aperte le iscrizioni > http://bit.ly/FormazioneOperatori

“I cittadini del territorio, gli addetti all’accoglienza, gli operatori che lavorano nel campo turistico saranno loro le sentinelle della Costiera Amalfitana. Dal 2 Marzo partiranno i corsi che formeranno le sentinelle a tutela di questo straordinario patrimonio naturalistico e culturale. Creeremo attraverso i partecipanti al corso un gruppo Junker di sentinelle ecologiche.

Tali sentinelle avranno il compito di segnalare, attraverso l’applicazione mobile “Sentinella” di Junker, in tempo reale e in maniera geolocalizzata, illeciti ambientali, eventuale presenza di minidiscariche, abbandono di rifiuti, problemi di dissesto idrogeologico.

Basterà scattare una fotografia e postarla su “Sentinella” di Junker creando, di fatto, una segnalazione diretta per il monitoraggio e la tutela attiva dell’ambiente. Le segnalazioni saranno poi fatte pervenire alla Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali, al Parco dei Monti Lattari, ai Comuni, agli enti territoriali” – lo ha annunciato Luigi Sommariva, Legambiente Costa D’Amalfi.

“Il 2 marzo 2020 prenderà il via a Praiano il Corso di Formazione per Operatori ed Accompagnatori Turistici, organizzato da Legambiente Costa d’Amalfi – ha proseguito Sommariva – in collaborazione con il Distretto e Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, con il patrocinio dell’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) e La WEEC Network Italia.

Per Legambiente la formazione svolge un ruolo di fondamentale importanza nella promozione di un turismo responsabile e non invasivo per l’ambiente. La promozione del territorio della Costa d’Amalfi e delle sue ricchezze ambientali, storiche, artistiche ed enogastronomiche deve andare di pari passo con la formazione di tutti i soggetti che si occupano di accoglienza e turismo.

Il corso ha infatti l’obiettivo di preparare figure professionali che intendono sviluppare, aggiornare, migliorare le competenze nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità. Verranno affrontati temi che spazieranno dalla conoscenza del territorio all’educazione ambientale e al turismo sostenibile. Il corso comprende anche attività pratiche e laboratoriali e un modulo sull’organizzazione di eventi sostenibili. Speriamo che in futuro con il Distretto e Rete Sviluppo Costa d’Amalfi, con cui si è instaurato un ottimo rapporto, si possano proporre iniziative che incoraggiano l’adozione di pratiche sostenibili in tutto il settore turistico.

Il Distretto e Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi è un esempio concreto di come tessere rete e favorire uno sviluppo sostenibile e armonioso del turismo e che, a nostro avviso, è già in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 (Onu, 2015). Il Corso sarà coordinato dall’architetto Donatella Porfido, esperta nel campo dell’educazione e della formazione professionale”.

Per interviste:

Andrea Ferraioli – Presidente del Distretto Turistico – Tel 340 940 70 23.

Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa del Distretto Turistico – Tel 392 5967459.