Corsa all’acquisto dei biglietti per la sfida di Champions League Napoli-Barcellona. Si va verso il tutto esaurito

Si avvicina il 25 febbraio, quando allo stadio San Paolo il Napoli sfiderà il Barcellona nell’ottavo di finale di Champions League. Ed è corsa all’acquisto degli ultimi biglietti. Ieri è terminata la prelazione per gli abbonati e stamattina è iniziata la vendita libera con migliaia di tifosi che, dalle prime luci del giorno, hanno formato delle lunghe code pur di riuscire ad acquistare il tanto desiderato biglietto. All’inizio gli stessi tifosi avevano espresso delle lamentele per i prezzi giudicati eccessivi ma alla fine il tifo e la passione per la loro squadra vince su tutto. E sicuramente ben presto il San Paolo registrerà il tutto esaurito per una sfida che i tifosi del Napoli sognano di vincere.