“Corri Positano”: gara annullata nuovamente a causa dei lavori in via Pasitea

“Corri Positano”, uno degli eventi podistici più caratteristici d’Italia, sembrava pronto a tornare, dopo essere stato già annullato una volta. Avrebbe dovuto svolgersi lo scorso dicembre, ma è slittata a causa del cattivo tempo che ha provocato danni e frane in tutta la Costiera Amalfitana. La nuova data designata era, quindi, quella del 16 febbraio ma, a causa dei lavori di fresatura e posa del nuovo asfalto lungo via Pasitea, la sicurezza del tratto in questione non può più essere garantita, ragion per cui ci si è trovati costretti ad annullare nuovamente la gara.