Coronavirus. Virus meno grave nei bambini

L’avvertimento dell’esperta: “L’allerta deve essere elevata e il controllo molto attento, il 20% dei bimbi ha una patologia cronica”.

Il Coronavirus in Italia sta colpendo anche i minori: questa mattina sono stati confermati 6 contagi in Lombardia e uno in Veneto.

Perciò risulta utile consultare gli esperti del campo, specialmente in questo momento. Sulla questione è intervenuta Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid): “ Dai dati pubblicati finora, le manifestazioni cliniche e l’andamento dell’infezione da nuovo Coronavirus nei bambini sembrano essere meno gravi “. E anche i dati di mortalità risultano essere favorevoli poiché al momento non vi sono stati decessi in età pediatrica: “ Non è noto per quale motivo avvenga, ma fino a oggi è stato osservato questo “.

Il professore ordinario di Pediatria all’università di Parma, contattato in escusiva dall’Adnkronos, ha voluto precisare: “ Vale per quel 20% di bambini che soffre di patologie croniche: in queste situazioni l’allerta deve essere elevata e il controllo molto attento “. Nel nostro Paese il 20% dei più piccoli “ ha una patologia cronica, come l’asma bronchiale, la fibrosi cistica, oppure una immunodepressione dovuta a cause diverse “. In tal caso “ l’allerta sanitaria deve essere elevata ” e bisogna lavorare per far sì che “ il paziente pediatrico sia comunque ricoverato, perché non è noto quale sia il rischio di complicanze in queste categorie “.

Cosa bisogna sapere?

Esposito ha sottolineato che, da un punto di vista generale, “ l’evoluzione dell’infezione nel bimbo sano è favorevole “. Le condizioni di rischio per un’evoluzione complicata “ sono l’età inferiore ai 6 mesi o la presenza di una malattia sottostante: sono elementi che richiedono sempre il ricovero “; mentre i bimbi che presentano forme lievi “ possono essere gestiti in isolamento a casa, con controllo attivo e quotidiani da parte dei medici “.

Uno dei fattori più importanti sarà quello di capire la durata dell’eliminazione (shedding) del virus dall’organismo dei bambini: “ Di solito questo periodo di tempo per i piccoli è più lungo: per l’influenza si aggira sui 7-10 giorni e per condizioni più complesse sono necessarie anche tre settimane “. Sorge una domanda: perché ci sono meno casi di Coronavirus rispetto a quelli di influenza? “ Quest’ultima colpisce per antonomasia i più piccoli a causa della vita che fanno, una vita di comunità in cui hanno contatti con moltissimi coetanei “. Il Covid-19 a oggi è diverso: “ I bambini non hanno occasione di venirne a contatto perché di certo ora non ci sono gite o viaggi in Cina “. Ma appare “ logico ” che nella situazione attuale “ cercando nelle aeree rosse, si trovino dei casi “.

Fonte Il Giornale