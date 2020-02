Il Coronavirus ha ucciso Li Wenliang, il medico cinese che per primo lanciò l’allarme sul temuto virus e che non venne ascoltato

Il temuto Coronavirus ha fatto un’altra vittima. E’ deceduto Li Wenliang, il 34enne medico cinese che aveva scoperto il misterioso virus e che fu il primo a lanciare l’allarme sulla sua diffusione. Il suo appello, però, rimase inascoltato. E proprio il virus da lui scoperto lo ha ucciso. Li Wenliang era un bravissimo oculista e nel mese di dicembre, aveva notato nell’ospedale di Wuhan dove lavorava, la presenza di sette casi sospetti molto simili alla Sars. Immediatamente aveva avvisati i suoi colleghi tentando di lanciare l’allarme sulla diffusione di un nuovo virus letale ma venne tacciato dalle autorità locali. Il medico cinese venne arrestato con l’accusa di procurato allarme e di aver inventato qualcosa che in realtà non esisteva solo per spaventare la popolazione. Quando poi si è scoprì la reale esistenza di un allarme sanitario Li Wenliang venne scarcerato, tornando a lavorare in ospedale. Un mese dopo Li Wenliang, mentre si trovava ormai in un letto d’ospedale poiché contagiato dal Coronavirus, diffuse la sua storia in un post accompagnato da una sua foto con la maschera dell’ossigeno e il tesserino d’identità. L’immagine è divenuta virale e sicuramente resterà nella storia.