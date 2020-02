Coronavirus. In tutta Italia aiuti al settore del turismo

Sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia e voucher per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei. Sono due delle principali misure di pronto intervento con cui il Governo, dopo il via libera arrivato dal Consiglio dei Ministri, punta a sostenere le imprese del settore del turismo, che più di tutti gli altri sta subendo gli effetti negativi del coronavirus.

Non sarà soltanto la zona rossa quella ad essere interessata dal decreto legge varato in giornata di ieri, quanto bensì l’intero Paese, essendo il settore turistico in carenza nella sua interezza a causa di disdette e rimborsi in tutta Italia.