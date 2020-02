Coronavirus, i turisti provenienti da Lombardia e Veneto non potranno sbarcare ad Ischia. Divieto valido anche per i cinesi

Ischia. I sindaci dei sei comuni dell’isola hanno firmato un’ordinanza che dispone il divieto di sbarco per tutti i turisti provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, le due regioni maggiormente colpite dal contagio, oltre che per tutti i cittadini cinesi provenienti dalle aree colpite dall’epidemia e per tutti coloro che vi abbiano soggiornato nelle ultime due settimane. Il divieto di recarsi sull’isola durerà fino al prossimo 9 marzo. A far rispettare il divieto saranno la Polizia Municipale e la forza pubblica. Le competenti autorità sanitarie locali dovranno, altresì, realizzare dei presidi medici prima degli imbarchi per Ischia.

Nella predetta ordinanza i sindaci sottolineano l’elevato volume di arrivi turistici sull’isola anche nel periodo invernale e le difficoltà che comporterebbe dover fronteggiare casi di contagio in un territorio come quello ischitano. Ricordiamo che sull’isola vi è un solo ospedale ed i collegamenti con la terra ferma non sono ottimali per gestire situazioni di emergenza.