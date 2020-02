Coronavirus. Test negativi al commerciante ricoverato in clinica ad Acerra

Ieri pomeriggio un uomo è stato ricoverato nella Clinica dei Fiori di Acerra, raccontando al personale del pronto soccorso di essere stato in contatto con alcuni cinesi nel corso di una fiera ortofrutticola a Prato. Immediatamente, l’uomo è stato messo in isolamento, e, con lui, anche i medici e l’infermiere che gli hanno prestato le prime cure e l’assistenza sanitaria. Il commerciante di Afragola, comunque, non è affetto da coronavirus, ma semplicemente affetto da febbre e tosse, in condizioni di salute non gravi. Infatti, sono arrivati gli esiti dal laboratorio dell’Ospedale Cotugno di Napoli sul tampone prelevato, riscontrando esiti negativi.