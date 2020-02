Coronavirus. A Tenerife turista italiano positivo al test: in mille in quarantena

SANTA CRUZ – Un medico italiano in vacanza a Tenerife è risultato positivo al coronavirus al test eseguito nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, secondo fonti di Europa Press. Il turista, un medico proveniente dall’area italiana colpita dal coronavirus, probabilmente la Lombardia, ha iniziato a sentirsi male e si è recato alla clinica Quirón nel sud di Tenerife, dove ora si trova ricoverato in isolamento.

La notizia è stata confermata dal presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, che sull’account Twitter ufficiale ha spiegato che il protocollo corrispondente è stato attivato e che dopo i primi test alle Isole Canarie con risultato positivo il medico italiano sarà sottoposto a nuove analisi eseguite dal Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto sanitario Carlos III di Madrid.

Gli ospiti dell’hotel H10 Costa Adejie Palace, nella località di Adejie, dove si trovava alloggiato, sono ora tutte in quarantena. Si parla di un migliaio di persone.

Fonti del centro sanitario hanno riferito che il turista italiano è arrivato intorno alle 13 con la febbre e che è stato messo in isolamento come misura preventiva. Il ministero della Salute ha attivato una linea telefonica gratuita per rispondere alle richieste di informazioni su misure di prevenzione, possibilità di infezione e voci infondate.

Primo caso sospetto anche nelle Asturie. Si tratterebbe di una giovane di 25 anni di ritorno dopo una vacanza in Italia nelle zone colpite dal coronavirus. È ricoverata nell’ospedale dell’Università Centrale delle Asturie (HUCA).

Fonte La Repubblica