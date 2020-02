Coronavirus, spunta il terzo caso in Campania

Dopo i due casi risultati positivi nel tardo pomeriggio di ieri, stamane c’é un terzo nel cuore della città partenopea. Si tratta di un uomo napoletano, un 45enne residente nel quartiere di San Carlo all’Arena. Il paziente non presentava sintomi, anche a lui il risultato è stato comunicato a casa. In questo terzo caso come nei precedenti il contatto con il virus sarebbe avvenuto a Milano. Pertanto, dopo l’ordinanza della Regione Campania, si invita la cittadinanza ad evitare allarmismi e imprudenze, utilizzando sempre il buon senso e il rispetto civico.