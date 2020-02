Coronavirus. Il sindaco di Positano De Lucia “Si rischiano danni al turismo, bisogna seguire i protocolli” Mansi a Scala “Non facciamo allarmismi”

Ravello, Costiera amalfitana. La notizia del presunto caso di Coronavirus all’ Ospedale Costa d’ Amalfi per un autista di Scala ha creato allarmismo e confusione sul territorio. Intanto si temono gravi danni per il turismo “Il problema è che evidentemente in Italia non ci siamo organizzati bene – dice il sindaco di Positano Michele De Lucia -, si sta facendo troppo allarmismo e poca prevenzione, così si creano solo danni al turismo , credo che la cosa sia stata presa con troppa superficialità, bisogna seguire i protocolli medici internazionali. Intanto speriamo tutti che l’autista di Scala stia bene e non si tratti di Coronavirus” . Altro problema è la corsa al ricovero al Pronto Soccorso, così si fan chiudere gli ospedali, come è successo pure a Cava de’ Tirreni, senza seguire il protocollo. Intanto è psicosi, il sindaco di Scala Mansi sulla pagina facebook del Comune invita a non fare allarmismi

“Rispetto alla notizia del presunto caso di corona virus di un nostro concittadino, si chiede di non creare allarmismo e di mantenere la calma in attesa dell’esito del test.