Coronavirus, seconda vittima italiana: è una donna in Lombardia. Nuovi contagi al Sud

Coronavirus in Italia. Siamo già a due vittime nel giro di poche ore, soltanto in Italia. Il terribile virus, dopo il decesso in provincia di Padova, ha una nuova vittima: si tratta di una donna della Lombardia.

Un sospetto caso di Coronovirus è stato registrato ieri sera all’aeroporto di Lamezia Terme ed è stato immediatamente disposto il trasferimento all’unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Intanto sale a 29 il numero di contagi tra Lombardia e Veneto, dove il più recente caso di contagio è un 67enne. Mentre sono 397 i nuovi contagiati a 109 i morti in Cina e 87 nuovi casi in Corea del Sud..