Coronavirus. A Salerno il Giudice di Pace tiene gli avvocati fuori dall’aula

Paura e psicosi dilaganti per il coronavirus più della stessa infezione mondiale. Un Giudice di Pace di Salerno, ha chiuso le porte agli avvocati salernitani, svolgendo le udienze singolarmente e mantenendo la distanza dagli interlocutori. Questa la denuncia di alcuni civilisti costretti a vivere una mattina di caos negli uffici del giudice, dove in circa 60 hanno dovuto svolgere udienza in modo diverso. Solitamente, infatti, anche a causa degli spazi stretti, le udienze vengono sempre tenute alla presenza di più avvocati, tutti all’interno della stessa aula. Diversi sono gli avvocati che hanno deciso di denunciare l’accaduto.