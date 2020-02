Coronavirus. Riunione Palazzo Santa Lucia: “Atex Capri in prima linea per il coordinamento Penisola-Regione”

Riceviamo e pubblichiamo: Coronavirus. Aspettiamo la convocazione dell’assessore regionale al turismo

È in corso oggi nella sede della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia, a Napoli, un tavolo di confronto sul Coronavirus.

Nel corso della riunione si sta facendo il punto della situazione per prepararsi ad affrontare l’emergenza di eventuali contagi che dovessero verificarsi nel territorio campano.

Non possiamo che dire :finalmente!

Da giorni Atex è in prima linea per sollecitare l’immediato coordinamento tra i Comuni della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri con la Regione.

Fondamentale, ora capire, dopo il confronto di stamattina quale sarà metodo di lavoro e le decisioni per i nostri territori.

La Penisola Sorrentina e Capri hanno l’ulteriore problema di dover gestire la presenza, gli arrivi, le partenze di migliaia di turisti e quindi occorre conoscere e definire una serie di procedure specifiche.

Ecco perché riteniamo fondamentale che venga coinvolto anche l’assessore regionale al turismo Matera al tavolo di confronto avviato.

E chiediamo all’assessore regionale al turismo Matera di convocare immediatamente il TAVOLO REGIONALE “PROTEGGIAMO IL NOSTRO TURISMO DAL CORONAVIRUS” convocando le principali associazioni che rappresentano il turismo per affrontare questioni di importanza assoluta quali il necessario coordinamento, l’informazione puntuale delle disposizioni sanitarie, le modalità con cui gestire l’eventuale annullamento di prenotazioni di turisti provenienti da paesi a rischio, le eventuali misure a sostegno del settore in caso di crisi, la possibilità di destinare fondi europei del quadro 2021-2027, l’aggiornamento del quadro generale e tante altre questioni.

Abbiamo letto le dichiarazioni del Presidente di Federalberghi Campania Iaccarino e di Abbac Ingenito.

Condividiamo il loro pensiero.

Ma sarebbe una follia rimanere non coordinati sia in questa fase emergenziale sia in un momento che si prefigura difficilissimo per il turismo e per tutta l’economia.

Occorre essere uniti. Sempre.

Ma non esserlo in questo momento è una follia.

Auspichiamo che l’assessore regionale Matera ci convochi, TUTTI, senza indugiare.

Sergio Fedele Presidente Atex

Graziano D’Esposito Presidente Atex Isola di Capri