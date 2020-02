Coronavirus. Riabilitato dalle accuse di “voci false” Li Wenliang, il medico che aveva avvertito la Cina ma che non era stato creduto

Li Wenliang, insieme ad altri sette colleghi, è stato arrestato per aver diffuso “voci false” all’inizio del contagio, quando le autorità locali sminuivano il virus. In effetti, non aveva del tutto ragione, essendo che la malattia che si stava diffondendo a Whuan non era Sars, come lui riteneva, ma aveva comunque ragione nel momento in cui affermava che dal virus bisognasse proteggersi. L’episodio sottolinea come la priorità fosse, piuttosto che informare, evitare che la città cadesse nel panico. Dopo aver postato i loro messaggi di allarme, gli uomini sono stati convocati dalla polizia locale, ricevendo un rimprovero per le falsità che stavano diffondendo. Per questo motivo la chat nella quale queste notizie venivano divulgate è stata cancellata, ma, ad oggi, dopo un mese, queste falsità non risultano più propriamente tali. Le autorità di Whuan hanno ammesso che le informazioni sull’epidemia non sono state perfette e la Corte Suprema ha scagionato ufficialmente sia Li Wenliang che i colleghi.

Ora, l’uomo, con i suoi colleghi, è diventato un simbolo, un eroe nazionale simbolo della lotta contro il governo. Persone che provano a far trapelare la verità, ma ostacolati dal regime, sebbene, come già detto, Li Wenliang non aveva del tutto ragione. Il 30 dicembre aveva infatti informato un gruppo di ex allievi della scuola di medicina che il suo ospedale aveva ricoverato sette pazienti per una forma di Sars, poi rivelatasi, come scoperto successivamente, coronavirus, di cui in quel momento non si sapeva ancora molto.

“Credo che in una società sana ci dovrebbe essere più di una voce”, si è limitato a dire Li al sito cinese Caixin dopo essere stato “scagionato”.