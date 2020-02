Coronavirus. Primo morto fuori dall’Asia e primo contagio in Egitto

La prima vittima del coronavirus fuori dell’Asia si registra in Francia. Si tratta di un turista cinese di 80 anni che era arrivato dalla provincia di Hubei il 5 gennaio ed era stato messo in isolamento il 25.Lo ha annunciato il ministro della salute francese.

Ieri intanto c’è stato il primo caso di contagio in Egitto. Il paziente è un cittadino straniero ed è stato posto in quarantena. Il Ministero della sanità del Cairo “ha intrapreso le misure di prevenzione e monitora il paziente che è stabile e non ha sintomi”.