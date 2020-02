Coronavirus, il presidente Assoturismo: “Danni peggiori dell’11 settembre. Annullate prenotazioni per 200 milioni”

La psicosi collettiva generata dal Coronavirus ha causato danni ingenti al turismo. La cosa è stata a più riprese anticipata dai sindaci che noi stessi abbiamo intervistato, anche se dalle parole del presidente Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina sembra che la situazione sia più grave di quello che si pensi, considerando il turismo in tutto il Belpaese.

Nella fattispecie, Messina parla di prenotazioni in fumo per oltre 200 milioni di euro soltanto per il mese di marzo. “Bisogna urgentemente lavorare per arrivare ad una normalizzazione: se continua così, il settore – che vale il 13% circa del Pil italiano – rischia di affondare”, ha dichiarato. La cifra riguarderebbe viaggi e sistemazioni cancellati, ma non include tutti i danni collaterali, come bar, ristoranti e attività commerciali.

“Se la situazione di panico generalizzato dovesse protrarsi, migliaia di attività, in particolare quelle di piccole dimensioni, entreranno prima in crisi di liquidità, poi chiuderanno i battenti. Nella storia recente, il turismo italiano non ha mai vissuto una crisi come questa: è il momento più buio, neanche l’11 settembre aveva inciso così pesantemente. Il comparto è già in zona rossa, e come tale va trattato.

La proposta di un tax credit per le attività colpite può andare bene, ma gli importi devono essere adeguati alla gravità del momento: le mezze misure, in questo frangente così critico, non servono a niente. Anche la sospensione dei pagamenti va estesa. Dobbiamo prepararci ad offrire sostegni più incisivi, in caso la crisi dovesse continuare. Migliaia di imprese aspettano con il fiato sospeso un sostegno per non crollare. Dobbiamo assolutamente trovare soluzioni percorribili. La nostra proposta è di istituire un fondo speciale finanziato anche con risorse europee: dai nostri partner ci aspettiamo solidarietà, è indispensabile per ridimensionare l’emergenza”.