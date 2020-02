Coronavirus, preoccupazione in Costiera amalfitana. Attivato protocollo all’Ospedale Costa d’ Amalfi. Sicuramente l’episodio di Cava de’ Tirreni ci tocca da vicino, con il Ruggi di Salerno è l’ospedale di riferimento della Divina e sicuramente la chiusura potrebbe crearci problemi. Ma bisogna cercare di non creare allarmismi. A Castiglione di Ravello hanno disposto una stanza per als Pronto soccorso per l’emergenza coronavirus.