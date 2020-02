Coronavirus, Positano. I provvedimenti dell’Amministrazione Comunale

• L’Amministrazione Comunale inoltre si sta adoperando per attivare un servizio di consegna a domicilio di farmaci salvavita per chi soffre di patologie gravi o croniche per i quali è sconsigliato uscire dalle proprie abitazioni.

“L’Amministrazione comunale di Positano, vista la situazione di emergenza sanitaria decretata dal Governo in merito al diffondersi del corona virus, ha deciso di adottare alcuni provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica, in particolare:

Per tutte le informazioni invitiamo tutti i cittadini a contattare il numero 1500 ed il numero messo a disposizione dalla Regione Campania 800.90.96.99.

Qualora ravvisate sintomi compatibili con il corona virus (febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie) o avete avuto contatti con persone positive al test o siete di ritorno da zone denominate “focolai”, è valida l’indicazione a non uscire di casa e non recarsi assolutamente in pronto soccorso ma rimanere in casa e contattare telefonicamente il vostro medico di base o i numeri sopra indicati.”