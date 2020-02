Coronavirus, Positano. Annullate le gite scolastiche all’Istituto “Porzio”

Positano, Costiera Amalfitana. Vista l’ordinanza della Giunta della Regione Campania, n.1 del 24 febbraio 2020, che raccomanda ai Dirigenti Scolastici di evitare “l’organizzazione e l’espletamento di gite e viaggi di istruzione in Italia e all’estero, nonché di ogni manifestazione non

strettamente necessaria alle attività curricolari”, e di “assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi raccomandate dal Ministero, all’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, si dispone:

– Di annullare le visite guidate e i viaggi di istruzione in programma per il corrente anno scolastico;

– Di realizzare una corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani e la pulizia accurata di tutte le superfici, per ridurre il rischio di infezioni;

– Di posizionare pertanto in tutti i plessi appositi distributori di gel alcolici, ad uso degli alunni e del personale;

– Di pulire quotidianamente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

Inoltre, si raccomanda:

– Di lavarsi spesso le mani;

– Di evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;

– Di non toccarsi occhi, naso e bocca con l emani;

– Di coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;

– Di non prendere antivirali e antibiotici se non prescritti;

– Di contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie, se si è tornati dalla Cina o da altre aree di conclamato contagio.