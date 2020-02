Coronavirus. A Pompei annullato un convegno con 150 partecipanti

E’ l’effetto del coronavirus, che scoraggia le partenze, non solo per viaggi di piacere, ma anche per quelli di lavoro, o di impegno sociale, sindacale e politico. Per cautela, i partecipanti all’Assemblea nazionale “Donne in Campo”, della Confederazione italiana agricoltori (Cia), hanno revocato l’impegno che li avrebbe portati a Pompei, dove erano già stati prenotati 150 posti in alberghi e ristoranti, il 26 ed il 27 febbraio.

Il tema della Conferenza è “Gener…Azioni in Campo. Il Paese che vogliamo”, ed avrebbe dovuto tenersi nella Sala Marianna De Fusco del Santuario di Pompei, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Pensionati ed i Giovani Imprenditori Agricoli. I delegati sarebbero dovuti arrivare da tutte le regioni italiane, oltre, ovviamente, a quelli della Campania.

Inoltre, il 27 era prevista una visita al Parco Archeologico di Pompei ed ai vigneti della Città Antica, ripristinati dall’azienda Mastroberardino. “Tale decisione, condivisa tra le tre Associazioni e con la Cia – ha spiegato la Segreteria Nazionale – è ispirata ad un principio di cautela ed all’incertezza delle decisioni che le singole Regioni potranno assumere nei prossimi giorni”.

Le iniziative saranno rinviate a date ancora da destinarsi.