Coronavirus, persone trascinate fuori dalle loro case in Cina

In un frame tratto da un video pubblicato dal quotidiano britannico “Daily Mail” e ripreso anche dall’agenzia Ansa si vedono persone portate a forza fuori da casa a Wuhan e rinchiusa in “campi” di quarantena da agenti in tute antisettiche, come anche una donna trascinata per i piedi fuori da un supermercato perché sorpresa senza mascherina protettiva e messa in isolamento.

Nel filmato si vedono tre persone trascinate da agenti in tuta bianca e una di esse, che rifiutava di muoversi, portata di peso da quattro agenti per mani e piedi.